Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
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с чего всё началось
Российский вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook опубликовал
 фото из местного ресторана, где на табличке заведение предлагает попробовать борщ.
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Газета.Ruвчера в 19:50
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
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НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

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В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
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