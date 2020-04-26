Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина 4 мая. Данная мера затронет и итальянский футбол. Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

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