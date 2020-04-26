Коронавирус

MetaratingsMetaratingsВ Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина 4 мая. Данная мера затронет и итальянский футбол. Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
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СМИ сообщили о возобновлении футбольных тренировок в Италии с 4 мая

РБК07:26

Италия возвращается к тренировкам 4 мая

Soccer.ru06:06

В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

Спорт-Экспресс06:53

СМИ: футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

РИА Новости06:37

В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

Чемпионат06:19

В Италии 4 мая смягчат карантин. С этой даты планировали разрешить индивидуальные тренировки

Sports.ru07:12

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки, но только с 18 мая можно будет работать в группах

Sport24.ru05:50
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Политика

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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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