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Общество В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора. 8

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