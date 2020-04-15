Коронавирус
Матч ТВВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А
Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.
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Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно
Чемпионатвчера в 17:18
Замминистра здравоохранения Италии сомневается в возобновлении сезона в серии А
Спорт-Экспрессвчера в 18:33
Замминистра здравоохранения Италии: «Маловероятно, что сезон в Серии А возобновится»
Sport24.ruвчера в 16:57
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Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Коммерсантъ 06:20
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро
Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены.
РБК 05:48
Общество
В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама
Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
Общество
Собянин заявил об устранении очередей в московском метро
РИА Новости 03:46
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 18:42
Здоровье
Смертность от пневмонии в Татарстане держится на одном и том же уровне
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что смертность от пневмонии, как и от всех болезней, держится на одном и том же уровне.
Реальное время 05:25
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
В Пензенской области коронавирус подтвердили у месячного младенца
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области сообщает, что в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 3х маленьких детей.
Piter.tv 06:08
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:53
Гаджеты
Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от Microsoft
Хотя Microsoft испытывала трудности из-за пандемии COVID-19, компания не отказалась от выпуска новых сборок для Windows 10.
Дни24 02:30
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Общество
Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:38
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Общество
За сутки в России выявили больше трех тысяч заболевших коронавирусом
В Карелии за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на три.
Карелинформ 03:48
Происшествия
Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Архангельске
По подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Устьянского района, который признался в совершении преступлений.
Pravda.Ru 06:02
Общество
84 регионам выделят более 40 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
"Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Коориднационного совета по борьбе с заболеванием.
Российская газета 05:47
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Экономика
Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»
Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут.
Российская газета вчера в 09:05
Технологии
Apple рассекретила данные о передвижениях россиян
Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.
Lenta.ru 06:06