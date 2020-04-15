Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.
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Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно

Чемпионатвчера в 17:18

Замминистра здравоохранения Италии оценил вероятность возобновления сезона в Серии А

Sport.ru01:44

Замминистра здравоохранения Италии усомнился в скором возобновлении Серии А

Soccer.ruвчера в 18:52

Замминистра здравоохранения Италии сомневается в возобновлении сезона в серии А

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Замминистра здравоохранения Италии: маловероятно, что Серия А возобновится

Газета.Ruвчера в 17:54

В Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Матч ТВ02:35

Замминистра здравоохранения Италии: «Маловероятно, что сезон в Серии А возобновится»

Sport24.ruвчера в 16:57
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Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ 06:20
1
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
435
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
3,4K
Общество

Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро

Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены.
РБК 05:48
4
Общество

В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
8
Общество

Собянин заявил об устранении очередей в московском метро

РИА Новости 03:46
658
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 18:42
3,3K
Здоровье

Смертность от пневмонии в Татарстане держится на одном и том же уровне

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что смертность от пневмонии, как и от всех болезней, держится на одном и том же уровне.
Реальное время 05:25
2
Общество

Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
37
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
5
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
104
Общество

В Пензенской области коронавирус подтвердили у месячного младенца

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области сообщает, что в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 3х маленьких детей.
Piter.tv 06:08
8
Здоровье

Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
58
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
90
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:53
81
Гаджеты

Стали доступны плановые обновления для Windows 10 от Microsoft

Хотя Microsoft испытывала трудности из-за пандемии COVID-19, компания не отказалась от выпуска новых сборок для Windows 10.
Дни24 02:30
2
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
1,2K
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
1,5K
Транспорт

В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков

Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
1K
Общество

Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:38
480
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
156
Общество

За сутки в России выявили больше трех тысяч заболевших коронавирусом

В Карелии за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на три.
Карелинформ 03:48
Происшествия

Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Архангельске

По подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Устьянского района, который признался в совершении преступлений.
Pravda.Ru 06:02
Общество

84 регионам выделят более 40 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

"Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Коориднационного совета по борьбе с заболеванием.
Российская газета 05:47
9
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
29
Экономика

Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»

Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
3
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
318
Политика

Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
282
Общество

Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска

Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут.
Российская газета вчера в 09:05
1,9K
Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.
Lenta.ru 06:06
15
Как работают Яндекс.Новости?
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