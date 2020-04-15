Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.
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В Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Матч ТВ02:35

Замминистра здравоохранения Италии оценил вероятность возобновления сезона в Серии А

Sport.ru01:44

Замминистра здравоохранения Италии: «Маловероятно, что сезон в Серии А возобновится»

Sport24.ruвчера в 16:57

Замминистра здравоохранения Италии сомневается в возобновлении сезона в серии А

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Замминистра здравоохранения Италии: маловероятно, что Серия А возобновится

Газета.Ruвчера в 17:54

Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно

Чемпионатвчера в 17:18

Замминистра здравоохранения Италии усомнился в скором возобновлении Серии А

Soccer.ruвчера в 18:52
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
2,3K
Общество

Шнуров заявил о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
Lenta.ru 07:18
Музыка

«Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт

Участниками онлайн-проекта «Шоу ON!» впервые станут арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano.
Культуромания 13 апреля в 09:27
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
169
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
4
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
187
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 6 за последние сутки, передает 15 апреля пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 03:48
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,4K
Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13 апреля в 02:41
23
Гаджеты

Bloomberg рассказал, какими будут новые модели iPhone

Компания Apple в этом году выпустит новые версии смартфонов, которые визуально будут напоминать планшеты iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 13 апреля в 11:04
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Политика

Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

Известия 07:26
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

Мослента 04:39
932
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
3,6K
Общество

В Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

В Москве за сутки были принудительно госпитализированы 213 нарушителей карантина.
Московский Комсомолец 05:40
174
Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
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Шоу-бизнес

Комик Александр Гудков готовится к женитьбе

Рамблер 07:59
Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
645
Общество

Свободным от коронавируса в России остался только один регион

В Республике Алтай не выявили ни одного зараженного коронавирусом. Это последний регион в России, свободный от инфекции.
Телеканал 360° 05:06
Политика

Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
160
Происшествия

На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом

В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Общество

В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых

Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Происшествия

СКР завел дело о взятке на главу свердловского муниципалитета

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Правда УрФО 07:35
Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Игры

Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
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