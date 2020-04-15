Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.

В Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

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Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 187

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