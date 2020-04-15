Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.

В Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

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