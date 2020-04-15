Коронавирус
Матч ТВВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А
Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.
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Замминистра здравоохранения Италии сомневается в возобновлении сезона в серии А
Спорт-Экспрессвчера в 18:33
Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно
Чемпионатвчера в 17:18
Замминистра здравоохранения Италии: «Маловероятно, что сезон в Серии А возобновится»
Sport24.ruвчера в 16:57
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру вчера в 12:07
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Политика
Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ
Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия.
Российская газета 01:15
Общество
Спецрейс с россиянами прибыл в Петербург из Нью-Йорка
Спецрейс с россиянами на борту прибыл из Нью-Йорка в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:04
Здоровье
На Урале нашли коронавирус у жителя Серова
Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.
REGNUM 04:36
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Футбол
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками
"Барселона" и лондонский "Челси" могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 03:14
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
31 новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Курской области
В Курской области диагноз новая коронавирусная инфекция COVID-19 за последние сутки подтвержден у 31 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Коммерсантъ Воронеж 04:06
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Игрок «Крыльев Советов» рассказал, как проходил осмотр в «Спартаке»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил, как проходил осмотр в московском «Спартаке».
Bookmaker-ratings.ru 03:05
Общество
В Ленобласти зафиксировали 108 новых случаев коронавируса
В Ленинградской области подтвердили 108 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 88 — в хостеле мигрантов во Всеволожском районе региона.
Мойка78 04:25
Общество
Трое детей заболели коронавирусом в Пензенской области
В региональном оперштабе представили информацию о возрасте новых пациентов с COVID-19.
Пенза-Обзор 04:12
Шоу-бизнес
48-летняя Анна Нетребко показала фото без косметики и фильтров
Накануне 48-летняя артистка выложила фотографию без косметики и фильтров, признавшись: у нее нет никакого настроения, чтобы прихорашиваться ради фото.
Wday.ru вчера в 05:52
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
Политика
Соловьев назвал статью в NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Опубликованная на этой неделе статья в американском издании The New York Times, обвиняющая российского президента Владимира Путина в «подрыве институтов здравоохранения США», является глупостью и проявлением шизофрении, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
ФАН вчера в 15:38
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Футбол
Дель Пьеро назвал четырёх лучших футболистов мира
Бывший футболист туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Алессандро дель Пьеро назвал лучших, по его мнению, футболистов на данный момент.
Евро-футбол.ру 02:23
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23