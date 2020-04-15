Коронавирус

Матч ТВМатч ТВВ Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление чемпионата страны в текущей ситуации с пандемией коронавируса маловероятно.
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В Италии скептически оценивают вероятность возобновления Серии А

Матч ТВ02:35

Замминистра здравоохранения Италии: маловероятно, что Серия А возобновится

Газета.Ruвчера в 17:54

Замминистра здравоохранения Италии усомнился в скором возобновлении Серии А

Soccer.ruвчера в 18:52

Замминистра здравоохранения Италии сомневается в возобновлении сезона в серии А

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Замминистра здравоохранения Италии оценил вероятность возобновления сезона в Серии А

Sport.ru01:44

Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно

Чемпионатвчера в 17:18

Замминистра здравоохранения Италии: «Маловероятно, что сезон в Серии А возобновится»

Sport24.ruвчера в 16:57
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
103
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ольха", заявил в интервью порталу "Цензор.НЕТ" директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Газета.Ru 02:33
1,7K
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,1K
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
1,7K
Футбол

Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru вчера в 11:25
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала ребенка от Давида Манукяна

Ольга Бузова показала ребенка от Давида Манукяна Ольга Бузова показала своего будущего ребенка.
Экспресс газета 01:19
15
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,2K
Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
15
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
4,6K
Общество

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
6
Здоровье

Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля

Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
25
Происшествия

В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом

Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
6
Политика

Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна своевременно информировать общество об инфекциях, однако в случае с коронавирусом этого не произошло.
Взгляд.ру 02:31
Общество

В регионе ужесточат контроль за соблюдением режима самоизоляции

Дмитрий Азаров выразил надежду, что такое количество коек не потребуется, но это в первую очередь будет зависеть от того, как сами граждане относятся к своему здоровью и призвал соблюдать режим самоизоляции.
Волга Ньюс 01:43
20
Путешествия

Опрос: почти 26% россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, когда, по мнению россиян, будут сняты ограничения на полёты за границу из-за пандемии коронавируса и появится возможность отправиться в путешествие.
RT на русском 02:11
2
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
3,9K
Гаджеты

Xiaomi выпустила беспроводную компактную клавиатуру MIIIW Air 85

3DNews вчера в 16:33
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
9
Здоровье

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 13 апреля в 00:27
1,2K
Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
1
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
4
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
111
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
31
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