Коронавирус
News.ruВ Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее. Об этом 23 марта заявил руководитель департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли. Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациента.
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Спорт
Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Общество
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Здоровье
За сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 2945 человек
Напомним, в настоящее время в Новосибирской области есть также четыре заболевших коронавирусной инфекцией человека.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье
Губернатор Приморского края прокомментировал ситуацию, связанную с двумя больными коронавирусом в крае, а также рассказал какие именно меры предпринимаются в крае для ликвидации этого вируса.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Автоспорт
Даниил Квят: Переход в Ferrari? Главное – добиваться успехов, а там посмотрим
Скажу честно, я хорошо готовлю, и это умение мне очень помогает сейчас, когда приходится сидеть дома.
Общество
Врач объяснил, в каком случае пенсионерам нельзя изолироваться на даче
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил, в каком случае пенсионерам лучше не изолироваться на даче в период пандемии коронавируса, пишет ИА «НСН».
Политика
Коронавирусный переворот на Украине: чего добивается глава МВД Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил революционные по своей сути изменения в экономической политике республики на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Энергетика
Аналитик назвал экономику России устойчивой к низким ценам на нефть
Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg указало на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Россию на конкурсе должна была представить петербургская группа Little Big с песней UNO.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.