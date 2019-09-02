В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу. Рецидивисты Между тем, фанаты «Кальяри» — одни из самых проблемных в Италии, и история с Лукаку далеко не первая.

В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

Политика Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.

Политика Володин попросил не вмешиваться в личную жизнь Поклонской Спикер Государственно думы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Госдумы и заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Армия и оружие В Москве открыли памятную доску первому начальнику Института военных переводчиков Биязи Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл в День знаний в Военном университете мемориальную доску первому начальнику Военного института иностранных языков генерал-лейтенанту Николаю Биязи.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Энергетика Орешкин оценил последствия падения цен на нефть Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в $40 за баррель российская экономика сильно не пострадает.

Кино Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.

Баскетбол Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ Мужская сборная России по баскетболу смогла добиться второй победы кряду на Кубке мира, проходящем в Китае.

Финансы ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.

Наука В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Наука Создана вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).

Происшествия Томская УК требовала долг умершего мужчины с его 5-летней дочери В результате с лицевого счета девочки списали более 200 тысяч рублей долгов ее отца.

Политика Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Общество У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.