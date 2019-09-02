В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу. Рецидивисты Между тем, фанаты «Кальяри» — одни из самых проблемных в Италии, и история с Лукаку далеко не первая.

В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Происшествия В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.

Футбол «Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ» Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.

Общество Краснодарская школа провела за день четыре линейки В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.

Происшествия В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

Происшествия На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".

Финансы Курс евро обновил двухлетний минимум В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Музыка Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Космос В Жуковском представили макет спутника для показа рекламы из космоса Тестовый запуск первых двух спутников на орбиту запланирован на конец 2020 года.

Авто Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Единоборства Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.