Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу. Рецидивисты Между тем, фанаты «Кальяри» — одни из самых проблемных в Италии, и история с Лукаку далеко не первая.
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«Мы не можем принимать дискриминацию ни в какой форме». Призыв Ромелу Лукаку

Спорт-Экспресс10:17

Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты

Советский спорт08:00

Лукаку о расизме: «Под каждым постом цветного человека в соцсетях есть хотя бы один расистский комментарий»

Sports.ru09:59

Лукаку высказался в связи с расистскими оскорблениями в свой адрес

Sportbox.RU09:59

Лукаку высказался в связи с расистскими оскорблениями в свой адрес

Матч ТВ09:59

Лукаку: мы не должны принимать дискриминацию ни в какой форме

Чемпионат11:03

Лукаку стал жертвой расистских оскорблений в матче с «Кальяри»

Sport24.ru02:12
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
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Журналиста Азара отпустили из полиции

РИА Новости 18:42
Происшествия

В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки

В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Футбол

«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Общество

Краснодарская школа провела за день четыре линейки

В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
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Происшествия

В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене

Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17
Политика

Президент Польши выступил против приглашения России в G8

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Происшествия

На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Финансы

Курс евро обновил двухлетний минимум

В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета 15:47
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Музыка

Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей

Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Космос

В Жуковском представили макет спутника для показа рекламы из космоса

Тестовый запуск первых двух спутников на орбиту запланирован на конец 2020 года.
Газета Metro вчера в 14:49
Авто

Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
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Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru 15:06
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

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Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
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Наука

В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

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Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
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Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
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Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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