В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу. Рецидивисты Между тем, фанаты «Кальяри» — одни из самых проблемных в Италии, и история с Лукаку далеко не первая.

В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

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