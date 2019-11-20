Общество
Газета.RuВ Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000. По информации издания, свадьба прошла на днях в Марокко и была закрытой.
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Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Общество
Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения
Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
Футбол
«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ
Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Кино
Генри Кавилл заявил о готовности вернуться к роли Супермена
Английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена.
Политика
Украина отказалась от договора о транзите газа на условиях «Газпрома»
Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» свое предложение, которое предусматривает транзит газа на прежних условиях, либо заключение нового договора сроком на один год при условии учета прогнозируемого спроса со стороны европейских покупателей на 2020 год.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Авто
В Hyundai назвали российские цены новой Hyundai Sonata
Корейский автопроизводитель представил в Москве восьмое поколение своего популярного седана Sonata и объявил цены на модель для российских покупателей.
Армия и оружие
НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса
Ранее стало известно, что НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
Интернет
Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов
Основатель "Вконтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp. Об этом написал в своем мессенджере.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Политика
В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии
Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Общество
Население России продолжает сокращаться
За период с января по сентябрь текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек (0,03%).
Экономика
Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Политика
ООН призвала США решить проблемы с визами
Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, в том числе России, приезжающим на мероприятия организации.