Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000. По информации издания, свадьба прошла на днях в Марокко и была закрытой.

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

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