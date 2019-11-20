Общество

Газета.RuГазета.RuВ Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000. По информации издания, свадьба прошла на днях в Марокко и была закрытой.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился

Российская газета14:19

СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Известия13:52

Итальянские СМИ сообщили о свадьбе Роналду и Джорджины

Московский Комсомолец13:28

Стало известно о тайной свадьбе Роналду

Lenta.ru13:19

СМИ: Роналду женился в Марокко

Sport.ru13:00

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Газета.Ru12:22

Источник: Роналду женился на своей подруге

Чемпионат11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Хоккей

Московское «Динамо» в овертайме обыграло рижское «Динамо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» в гостях переиграло рижское «Динамо» 20 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 15:02
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Интернет

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК 14:20
Политика

Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
РБК 09:16
Общество

Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане

Вести Агула 13:31
Культура

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
Политика

СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского

РБК 15:15
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто должен занять место основного голкипера в российской национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 14:59
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Космос

Первый модуль МКС запустили 21 год назад

Парламентская газета вчера в 16:47
Наука

Идеально скользкое покрытие для унитазов создали в США

Ученым-химикам из университета в Пенсильвании удалось создать сразу два делающих внутреннюю поверхность унитаза идеально скользкой спрея, сообщает ТАСС.
UfacityNews.ru 07:58
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 11:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог 12:59
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Недвижимость

Число ипотечных сделок в Москве выросло в октябре на 20%

"В октябре зарегистрировано 8 029 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 21% превышает показатель сентября (6 635)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:42
Экономика

Япония продала рекордный объем госдолга США

Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Profinance.ru 18 ноября в 17:54
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Технологии

Запущен игровой сервис Google Stadia

Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Sibnet Новости вчера в 08:57
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Общество

Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".
Газета.Ru 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное