с чего всё началось

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

В Италии создали петицию против российских медиков

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Шоу-бизнес Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Авто Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Общество Состояние Бориса Джонсона улучшилось Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.

Общество Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета» Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.

Общество В Крыму подтвержден один новый случай коронавируса В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший – это житель Крыма, который прибыл из Москвы.

Общество Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.