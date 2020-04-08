Коронавирус
Национальная служба новостейВ Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».Украина.ру09:46
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
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Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Энергетика
Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки
Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Экономика
Россия перед кризисом накопила денежную подушку на 18 трлн рублей
Накануне нефтяного кризиса Россия накопила денежную подушку безопасности в размере 18 трлн рублей.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Армия и оружие
Украинского полковника после обмена с ДНР приговорили за госизмену
Суд Киева приговорил прошедшего через плен полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщил офис генпрокурора Украины.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшилось
Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.
Происшествия
В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина
Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Общество
Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета»
Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.
Общество
В Крыму подтвержден один новый случай коронавируса
В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший – это житель Крыма, который прибыл из Москвы.
Общество
Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Кино
Журналист показал реакцию публики на фильм «Мстители: Финал» в кинотеатре
Американский журналист Скотт Гастин показал, как публика в США реагировала на фильм «Мстители: Финал».
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.