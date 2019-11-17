Юношеская команда «Инвиктасауро» разгромила «Марина Кальчо» со счетом 27:0, после чего лишилась главного тренера. Как сообщает Football Italia, причиной подобного решения руководства стало неуважение к сопернику.

В Италии тренер был уволен после победы со счетом 27:0

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