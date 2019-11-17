Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ Италии тренер был уволен после победы со счетом 27:0

Юношеская команда «Инвиктасауро» разгромила «Марина Кальчо» со счетом 27:0, после чего лишилась главного тренера. Как сообщает Football Italia, причиной подобного решения руководства стало неуважение к сопернику.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Sport24.ruвчера в 16:10

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Спорт-Экспресс02:59

В Италии тренера уволили после победы со счётом 27:0 за неуважение к сопернику

Чемпионат02:08

В Италии тренер молодежной футбольной команды был уволен после победы со счетом 27:0

ТАСС Спорт03:12

В Италии тренер был уволен после победы со счетом 27:0

ProstoProSport03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Вести.Ru вчера в 23:46
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Футбол

Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).
Бомбардир.ру 02:30
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM 02:17
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РБК вчера в 07:21
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК 14 ноября в 08:41
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Отмечается, что запуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, прошел успешно.
Газета.Ru 02:29
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

Более 30 000 протестующих вышли на улицы Франции

В очередной акции протеста «желтых жилетов» прошедших по всей Франции приняли участие более 30 000 человек В Париже количество протестующих было около 5ооо человек.
Новостной фронт вчера в 23:00
ЖКХ

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Известия вчера в 15:57
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
Экспресс газета вчера в 03:00
Общество

Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Газета.Ru 03:08
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия 13 ноября в 18:28
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия вчера в 09:24
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
МедиаПоток 03:01
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета вчера в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное