с чего всё началось

В Италии произошёл очень странный случай после матча между юношескими командами «Инвиктасауро» и «Марина Кальчо», который завершился победой хозяев со счётом 27:0. Президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли принял решение уволить тренера команды, так как посчитал такую победу демонстрацией неуважения к сопернику.

В Италии уволили тренера после победы со счётом 27:0

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Политика Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли мост около университета Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.

Футбол Мамаев сыграл первый матч после освобождения Российский футболист Павел Мамаев провел первый матч после освобождения из колонии по делу о драке, в которой он участвовал вместе с другим футболистом Александром Кокориным.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Экономика Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом 9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска.

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Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

Технологии В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.

Финансы «Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ.