Футбол

RT на русскомRT на русскомВ Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0. Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.
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В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Sport24.ruвчера в 16:10

В Италии тренера уволили после победы со счётом 27:0 за неуважение к сопернику

Чемпионат02:08

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Спорт-Экспресс02:59

В Италии уволили тренера после победы 27:0

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Свободная Прессавчера в 05:50

Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0

Советский спорт04:27

Итальянского тренера уволили за победу с «неуважительным» счетом

Вести.Ru03:48
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В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
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Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
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Наводнения в Венеции – не самое редкое явление, учитывая, что город стоит на воде, а вместо улиц здесь каналы.
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