Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0. Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.

В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

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