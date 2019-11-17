Футбол
RT на русскомВ Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0
Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0. Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.
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В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
Sport24.ruвчера в 16:10
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