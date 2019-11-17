Футбол

RT на русскомRT на русскомВ Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0. Президент клуба Паоло Брогелли выразил мнение, что подобная победа является неуважением к сопернику.
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В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0

Sport24.ruвчера в 16:10

В Италии тренера уволили после победы со счётом 27:0 за неуважение к сопернику

Чемпионат02:08

Итальянского тренера уволили за победу со счетом 27:0

Спорт-Экспресс02:59

В Италии уволили тренера после победы 27:0

Матч ТВ03:21

Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Фиорентину»

Свободная Прессавчера в 05:50

Тренер итальянского клуба был уволен после победы со счетом 27:0

Советский спорт04:27

Итальянского тренера уволили за победу с «неуважительным» счетом

Вести.Ru03:48
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Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Футбол

Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 15 ноября в 00:51
Политика

На Украине заявили о завершении получения кораблей от России

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что передача украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на заключительном этапе.
Пятый канал вчера в 23:19
Происшествия

СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»

Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Здоровье

В Оренбуржье из-за вспышек пневмонии на карантин закрыли три школы

В Оренбургской области три школы закрыли на карантин из-за вспышек пневмонии.
Orsk.ru 02:00
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek.
Автоновости дня 15 ноября в 13:43
Происшествия

В Подмосковье три человека насмерть отравились неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцове в результате отравления умерло три человека.
Life.ru 04:13
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru 15 ноября в 06:04
Политика

Лукашенко отказался менять конституцию к выборам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году.
Lenta.ru 04:03
Здоровье

Минздрав: в России выживают 98% недоношенных детей

Число недоношенных детей в 2018 году составило 97 тыс. человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram.
Коммерсантъ 04:10
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
URA.Ru 06:09
Авто

Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Автоновости дня 01:09
Общество

«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

Политика Сегодня вчера в 17:20
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Piter.tv 14 ноября в 07:02
Общество

Билл Гейтс вновь занял место самого богатого человека в мире

Ранее первую строчку рейтинга самых богатых людей мира занимал Джефф Безос, создатель корпорации Amazon.
Ореанда-Новости вчера в 02:13
Происшествия

В Киеве похищен глава Укрэксимбанка

В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
BFM.ru вчера в 08:19
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия 15 ноября в 12:58
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

В Киеве при взрыве в общежитии погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Адмирал», одержав 4-ю победу подряд

Sport24.ru 04:30
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
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