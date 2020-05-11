Коронавирус
Sports.ruВ Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая
В Италии определились со сроками возвращения к групповым тренировкам. Ожидается, что команды Серии А приступят к ним через неделю, 18 мая.
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Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Здоровье
В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом
Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.
Что происходит 05:17
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.
Metaratings 17:41
Авто
Новый Toyota Highlander появится в России летом
Новый Toyota Highlander четвертой генерации доберется до российского рынка летом текущего года.
Новые автомобили 12:54
Общество
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Футбол
Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что окончание нерабочих дней позволит команде вернуться к тренировкам.
Sports.ru 15:39
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу
Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.
Metaratings 16:38
Кино
Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство
СМИ узнали, что правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране, сообщает Deadline.
РИА Новости 09 мая в 20:00
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Общество
Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс вчера в 02:26
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25