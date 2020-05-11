В Италии определились со сроками возвращения к групповым тренировкам. Ожидается, что команды Серии А приступят к ним через неделю, 18 мая.

В Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая

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