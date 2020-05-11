В Италии определились со сроками возвращения к групповым тренировкам. Ожидается, что команды Серии А приступят к ним через неделю, 18 мая.

В Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая

Единоборства Фергюсон получил перелом орбитальной кости Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости. 1

Общество Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней С завтрашнего дня, 12 мая, завершаются нерабочие дни для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Владимир Путин обратится к россиянам Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль. 3K

Общество Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.

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Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 37

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Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 227

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Общество Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 63

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 129

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 77

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. 87