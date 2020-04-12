Италия считается второй страной после США, где больше всего смертей от коронавируса. По числу зараженных Италия на третьем месте после США и Испании. Власти пока не называют сроки снятия ограничений в связи со снижением числа новых случаев регистрации болезни.

В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом

Политика Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин. 673

Здоровье У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 21

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 200

Общество Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. 877

Общество Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре. 7

Экономика Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно. 2

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 644

Политика Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома. 465

Политика В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. 32

Общество В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта. 30

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,7K

Авто В России автозаводы возвращаются к работе Крупнейшие автозаводы в России, признанные системообразующими в своих регионах, возобновляют свою работу вопреки продленному президентом режиму нерабочих дней. 26

Здоровье Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1». 267

Происшествия В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи. 15

Экономика Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо. 1

Транспорт Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.

Общество Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K

Общество Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Здоровье Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города. 223