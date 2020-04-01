Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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с чего всё началось

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19. В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

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Медики рассказали о «странных» случаях смерти от COVID-19 в Италии

РИА Новостивчера в 22:50

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Комсомольская правдавчера в 17:34

Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

News.ruвчера в 15:45

«Просто засыпали»: Русские врачи стали свидетелями аномальной череды смертей в Италии

Царьградвчера в 16:43

Российские врачи в Италии описали странные смерти

Рамблервчера в 13:02

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:12

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Общество

В Москве 140 человек выздоровели после заражения коронавирусом

В столице после заражения коронавирусной инфекцией выздоровели 140 пациентов.
Газета.Ru 02:59
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Интерфакс вчера в 08:28
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Происшествия

Мужчина с малышом гулял по крыше пристроя к жилому дому в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 апреля в 16:00 часов спасатели получили сообщение о том, что на крыше пристроя к жилому дому по ул. Коммунистической ходит мужчина с малышом.
REGNUM 01:23
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Политика

Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:48
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
REGNUM 02:55
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Общество

У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Собака.ru 01:53
Наука

В России разработали способ по уничтожению коронавируса

Урал-пресс-информ вчера в 03:20
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Наука

Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса

Машины и Механизмы вчера в 16:03
Общество

Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
1rnd.ru 01:49
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
ТАСС 03:10
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Общество

Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений законодательства, которые повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал 31 марта в 23:32
Общество

На Кубани на время карантина для автомобилей ввели пропуска

В Краснодарском крае на время карантина введена пропускная система для автотранспорта.
За рулем Кубань вчера в 14:43
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Здоровье

АФК «Система» инвестировала 1 млрд рублей в борьбу с коронавирусом

АФК «Система» вложила около 1 млрд руб. в противодействие распространению коронавирусной инфекции нового типа в России.
Ведомости 02:39
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