Общество

RT на русскомRT на русскомВ Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерли 1266 человек. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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