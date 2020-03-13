Общество
RT на русскомВ Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки скончались 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерли 1266 человек. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Политика
Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
ЕС продлил на полгода санкции против россиян
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Общество
Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Шоу-бизнес
Джиган: мне уже лучше, иду на поправку
Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман
Бен Аффлек и Ана де Армас были замечены в Коста Рике, где проводили совместный отпуск.
Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности
Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Авто
Chery второй раз обновила свой кроссовер Chery Tiggo 4
На местном рынке компактный кроссовер от Chery появился в конце 2017 года, но известен покупателям под названием Tiggo 5x.
Происшествия
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Политика
Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Гаджеты
Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP
Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.