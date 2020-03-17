Коронавирус
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
Армия и оружие
Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса
«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Единоборства
Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Футбол
Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети
Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Наука
Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов
Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.
Армия и оружие
Иран «продолжит отвечать» на убийство Сулеймани
Президент Хасан Рухани предупредил, что Иран продолжит реагировать на убийство Сулеймани.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Здоровье
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
Экономика
Коронавирус может стоить работы 25 млн человек
До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля
По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.