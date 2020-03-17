Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

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Армия и оружие Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса «В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.

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Наука Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.

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Здоровье В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.