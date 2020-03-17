Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Заражения среди медперсонала и рост смертности. В Италии за сутки умерли 475 человек

ТАССвчера в 16:59

Число жертв коронавируса резко выросло в Италии

Телеканал 360°вчера в 14:34

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Коммерсантъ16 марта в 16:07

В Италии почти 500 человек умерли от коронавируса за последние сутки

РЕН ТВвчера в 13:20

В Италии резко выросло число жертв коронавируса

РИА Новостивчера в 13:14

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 470 человек

RT на русскомвчера в 13:24

Число вылечившихся от коронавируса в Италии увеличилось

Взгляд.рувчера в 13:51
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Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 17 марта в 04:19
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета вчера в 04:00
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна вчера в 09:27
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Армия и оружие

Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Военное дело вчера в 06:55
Единоборства

Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
Чемпионат 17 марта в 16:35
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online 17 марта в 10:52
Общество

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 18:40
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва 17 марта в 11:38
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 13:49
Космос

Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17 марта в 21:09
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 06:55
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv вчера в 04:40
Футбол

Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети

Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 14:18
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Наука

Озоновая дыра над Южным полюсом закрывается медленнее из-за фреонов

Ученые подсчитали, что неучтенные выбросы объемом около 10 тысяч тонн в год отложат затягивание озоновой дыры над Южным полюсом примерно на шесть лет.
МИР 24 вчера в 08:34
Армия и оружие

Иран «продолжит отвечать» на убийство Сулеймани

Президент Хасан Рухани предупредил, что Иран продолжит реагировать на убийство Сулеймани.
HotGeo вчера в 08:21
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости 17 марта в 13:30
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

Коронавирус может стоить работы 25 млн человек

До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
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