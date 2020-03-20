Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Он подчеркнул, что граждане «скончались с коронавирусом, а не из-за него».
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Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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В Ставропольском крае возбуждены дела из-за нарушения гражданами режима самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.
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Лавров рассказал о главных качествах дипломата
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За последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
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Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
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Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Экономика
В Минфине рассказали о росте ВВП России
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
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Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Футбол
ФИФА представила официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем YouTube-канале опубликовала официальный фильм о чемпионате мира по футболу, состоявшемся в России в 2018 году.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Происшествия