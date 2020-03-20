627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Он подчеркнул, что граждане «скончались с коронавирусом, а не из-за него».

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

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