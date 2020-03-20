Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Он подчеркнул, что граждане «скончались с коронавирусом, а не из-за него».
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

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В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек

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В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерло рекордное число людей

vtomske.ru19 марта в 02:25

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

РИА Новостивчера в 13:31

Италия в ситуации с коронавирусом «побила суточный рекорд» Уханя

Pravda.Ru18 марта в 21:59
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
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Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

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