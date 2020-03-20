Коронавирус
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как подчеркнул глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, люди "скончались с коронавирусом, а не из-за него". Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв заболевания, на сегодня их число — 4032.
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В Италии за последние сутки резко выросли число жертв коронавируса
Страна Советов on-lineвчера в 08:00
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Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта - 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Политика
Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях
Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились 13 человек, умерли 11
В Китае за последние сутки жертвами коронавируса стали 11 человек, количество заразившихся увеличилось на 13, выздоровели 922 человека, передает ТАСС.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух в одни руки
Apple не только пытается восстановить производство своей техники, но и ограничить продажи iPhone, чтобы сохранить их запасы для всех желающих.
Армия и оружие
Ростех поставил Росгвардии партию модернизированных комплексов связи
Как пояснили в Ростехе, комплекс связи разработан Рязанским радиозаводом во взаимодействии с Главным управлением связи Росгвардии.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Происшествия
Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге
Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Общество
В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы
Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии
«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.