Общество
News.ruВ Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов
Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает портал football-italia.net.
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Италия из-за коронавируса закрывает для въезда и выезда ряд регионов страны
Bookmaker-ratings.ru16:19
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Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми
Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Общество
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей
Российские бизнесмены стали реже бывать за границей.
Общество
Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX
Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ оформил дубль.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Энергетика
Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Экономика
Расходы британского правительства на Brexit превысили £4 млрд
Правительство Соединенного Королевства израсходовало на подготовку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) £4,4 млрд (более $5,6 млрд) из £6,3 млрд, выделенных на эти цели Минфином.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Армия и оружие
ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе
Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Экономика
Эксперты прокомментировали выход России из сделки ОПЕК +
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал свое мнение о выходе России из сделки ОПЕК+.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Экономика
IATA: потери авиаиндустрии из-за коронавируса могут достичь $113 млрд
Согласно новому отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум $63 млрд.