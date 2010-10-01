Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает портал football-italia.net.

В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов

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