Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.

Общество Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17 Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Экономика Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В» Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.

Общество ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Политика Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.