Общество
РИА НовостиВласти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
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Общество
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Общество
Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Гаджеты
МТС распродает Redmi Note 8 Pro по смешной цене
Онлайн-магазин мобильного оператора МТС значительно снизил цену на топовый китайский смартфон Redmi Note 8 Pro.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Общество
Олег Тиньков признался, что болен лейкемией
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
Общество
ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету
Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Авто
На Украине стали выпускать российские автомобили Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Единоборства
Эдди Альварес: «Я один из тех, кто способен победить Хабиба»
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес верит, что может победить нынешнего чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Общество
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.