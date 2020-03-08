Общество

Новостной фронтНовостной фронтВ Италии 12 провинций закрывают на карантин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. По всей Италии прекращают работу всех спортивных, развлекательных и культурных учреждений.
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В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса

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Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны

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Конте подписал новый декрет по противодействию COVID-19

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ТАСС00:06

В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов

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Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
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