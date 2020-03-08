Общество
Новостной фронтВ Италии 12 провинций закрывают на карантин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. По всей Италии прекращают работу всех спортивных, развлекательных и культурных учреждений.
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Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Политика
Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил положение о Совете безопасности РФ.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Гаджеты
AMD выпустит 5-нм процессоры до конца 2022 года
Первые процессоры на архитектуре Zen 3 AMD хочет подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет планируется выход CPU Zen 4, которые будут использовать новый 5нм техпроцесс.
Происшествия
В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Политика
Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии.
Футбол
Сарри: «„Ювентус“ - „Интер“ - самый престижный матч в Серии А»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий по поводу матча против «Интера».
Футбол
«Рубин» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПП
Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Армия и оружие
Разведка США: талибы не намерены выполнять мирное соглашение
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Хоккей
Сибирь — Автомобилист 0:0 (1-й период)
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Пока все запасаются терпением, в интернете появился 13-минутный ролик с гемплеем Resident Evil 3. На кадрах видно, как Джилл Валентайн дерется с живыми мертвецами и пытается выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией.
Футбол
«Манчестер Сити» летом может отпустить Агуэро
Английский "Манчестер Сити" готов отпустить нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает The Sun.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года
В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
Футбол
Марадишвили сыграет за «молодежку» ЦСКА против «Ростова»
В 12:00 по московскому времени начнется матч молодежного первенства между "Ростовом" и ЦСКА.
Единоборства
Дана Уайт шокирован боем Адесаньи и Ромеро
Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию.
Общество
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды
Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.