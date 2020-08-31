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ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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Коммерсантъ

ВВП Италии во втором квартале упал на 12,8%

Коммерсантъвчера в 13:06
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАССвчера в 08:33
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.рувчера в 09:10
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известиявчера в 09:07
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолецвчера в 09:04
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ruвчера в 08:45
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомостивчера в 09:18

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
16

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве граждан

С 1 сентября в России разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Согласно закону, вся процедура будет происходить через многофункциональные центры (МФЦ).
Коммерсантъ20:13
96

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Суд возобновил прекращённое в 2004 году уголовное дело против Фургала

По версии следствия, экс-губернатор региона организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство ещё двух бизнесменов, Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.
Говорит Москвавчера в 11:57
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к модели и марке автомобиля

Как сообщает портал "Новые автомобили", 24 августа текущего года вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которым страховщики могут использовать при расчете стоимости полиса ОСАГО "индивидуальные" критерии.
Новые автомобиливчера в 12:59
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Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к ноябрю

Достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в России к ноябрю за счет вакцинации, рассказал в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Национальная служба новостейвчера в 10:54