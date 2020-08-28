Экономика
ТАССВ Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.
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Политика
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии.
РБК 07:53
Общество
Запрет на массовые мероприятия продлили в Липецкой области до октября
В Липецкой области до конца сентября продлили запрет на массовые мероприятия.
Известия 08:23
Происшествия
Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным
Российский артист Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль автомобиля в нетрезвом виде.
Культуромания 08:59
Политика
Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет
В 2015 году назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».
РБК 07:00
Общество
Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений
Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM 06:10
Здоровье
В России уже пять дней растет число новых коронавирусных больных. Это вторая волна?
В России уже несколько дней подряд растет количество выявленных за сутки случаев коронавируса.
74.ru 09:30
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в квалификации ЛЧ
Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Им будет победитель матча между «Бенфикой» и ПАОК.
ProstoProSport 06:38
Происшествия
На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками
Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:23
Политика
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс 08:27
Политика
Захарова назвала дату очных переговоров глав МИД РФ и Белоруссии
"Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве", – сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Радио Sputnik 09:42
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва в Абу-Даби
Взрыв произошел в понедельник, 31 августа, в ресторане в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.
Известия 06:30
Политика
Песков допустил обмен опытом с Белоруссией по поправкам к Конституции
На фоне утверждений белорусских властей о готовящихся изменениях в Конституцию страны журналисты спросили у Пескова, могла бы Россия поделиться с республикой опытом изменения Основного закона.
РБК 06:25
Технологии
Netflix начал показывать некоторые свои фильмы бесплатно по всему миру
Компания Netflix запустила программу по показу некоторых из своих проектов бесплатно в международном масштабе.
3DNews 09:16
Авто
Компания Toyota запустила в продажу модель Yaris Cross
Автомобильный японский бренд Toyota начал продажи своего нового кроссовера Yaris Cross.
Car.ru 04:31
Политика
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства.
РИА Новости 07:08
Общество
Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом
Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Известия 09:51
Фигурное катание
Загитова поздравила Татарстан с Днем республики
SM News Казань 09:17
Музыка
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
Канадский исполнитель The Weeknd был награжден главной премией MTV Video Music Awards 2020 года в номинации «Видео года».
Телеканал 360° 04:18
Здоровье
Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря.
Российская газета 09:23
Политика
Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин
«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ 09:13
Общество
Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию
ToDay News Ufa 08:37
Армия и оружие
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
РЕН ТВ вчера в 05:34
Армия и оружие
Киевские силовики дважды за сутки нарушили условия перемирия в ЛНР
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования за минувшие сутки дважды нарушали предписанные комплексом мер условия всеобщего перемирия в Донбассе, которое действует с 27 июля.
ИА Новороссия 29 августа в 07:12
Общество
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.
РИА Новости 07:23
Общество
Со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 млн рублей
Общественная служба новостей 05:37