ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

Политика Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. 1,5K

Общество Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа. 9

Футбол «Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в квалификации ЛЧ Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Им будет победитель матча между «Бенфикой» и ПАОК.

Происшествия На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Политика Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику. 385

Политика Захарова назвала дату очных переговоров глав МИД РФ и Белоруссии "Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве", – сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Политика Песков допустил обмен опытом с Белоруссией по поправкам к Конституции На фоне утверждений белорусских властей о готовящихся изменениях в Конституцию страны журналисты спросили у Пескова, могла бы Россия поделиться с республикой опытом изменения Основного закона. 26

Политика Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства. 381

Политика Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин «На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике. 35