Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Экономика Индии за квартал сократилась на 23,9%

REGNUM14:11
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАСС08:33
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.ру09:10
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известия09:07
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолец09:04
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ru08:45
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомости09:18

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
49

Байден заявил, что Трамп покорился Москве

По словам Байдена, Трамп не затрагивал в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным вопроса о возможных связях между террористическим движением "Талибан*" и российскими властями, информация о которых была опровергнута.
Газета.Ru15:34