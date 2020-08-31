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ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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REGNUM

Экспорт Португалии во II квартале упал на 40%

REGNUM11:30
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известия09:07
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.ру09:10
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомости09:18
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолец09:04
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ru08:45
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАСС08:33

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известия07:41
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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