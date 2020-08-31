В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
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ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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