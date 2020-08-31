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ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолецвчера в 09:04
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомостивчера в 09:18
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.рувчера в 09:10
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известиявчера в 09:07
Коммерсантъ

ВВП Италии во втором квартале упал на 12,8%

Коммерсантъвчера в 13:06
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ruвчера в 08:45
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАССвчера в 08:33

Вторая мировая война началась с провокации Третьего Рейха

Поводом к нападению Германии на Польшу, послужившему началом Второй мировой войны, стала Глейвицкая провокация, организованна Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера.
Парламентская газета17:17

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.
Интерфакс01:46
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело00:33
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