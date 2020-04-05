Коронавирус
Piter.tvВ Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии, за сутки 5 апреля число погибших выросло на 525 человек и достигло 15887 жертв. Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии составило 128 948 человек.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
В Италии продолжает снижаться число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
Парламентская газета12:49
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Общество
Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья
В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Экономика
В России ускорились темпы продаж антидепрессантов
За первые 12 недель 2020 года объем продаж антидепрессантов в России вырос на 21% в стоимостном выражении - до 1,16 млрд рублей, подсчитали аналитики DSM Group по запросу "Газеты.Ru".
Экономика
Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Авто
Появились «живые» фото нового Lada Largus FL
В сообществе «For Friends & Для Друзей» представили первые снимки внутреннего убранства нового Largus FL.
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
Технологии
Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире
Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Наука
Назван главный элемент для лекарства против рака
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Происшествия
В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину
Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Футбол
Заболотный почеканил мяч и отметил Ибрагимовича
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал видео с чеканкой мяча.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России
Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника
Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Футбол
В мадридском «Реале» сократят зарплаты игрокам
Сократить зарплаты игрокам на 75 миллионов евро планирует руководство мадридского «Реала», 5 апреля сообщает AS.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.