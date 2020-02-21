Общество
Комсомольская правдаВ Италии зафиксирована вспышка коронавируса
Италия стала лидером по числу заражений коронавирусом в Европе за сутки. С 20 по 21 февраля число заражённых увеличилось с 3 до 17 человек. Эпицентром итальянской эпидемии стал небольшой город Кодоньо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Политика
Экспортный контроль США будет ужесточен в отношении России
С понедельника, 24 февраля, будет ужесточен режим экспортного контроля США в отношении России.
Биатлон
Норицын: предпосылки к хорошим скоростям у биатлонисток были ещё в декабре
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Политика
Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой
Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Хоккей
«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Нефтехимик».
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Политика
Шувалов предложил закрепить в Конституции класс бизнесменов
Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов выступил с предложением рабочей группе по обсуждению поправок к российской Конституции внести в нее предпринимателей, указав их в качестве передового класса, создающего ценности и новую Россию.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Политика
Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США
Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Наука
Кожа человека обладает теми же способностями, что и человеческий мозг
Американские ученые сделали открытие, что некоторые клетки человеческой кожи обладают нейроноподобной активностью, которая обычно наблюдается в клетках мозга.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Футбол
Венгер заявил, что «Арсенал» может финишировать в топ-4 АПЛ
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в эфире телеканала beIN Sports заявил, что "канониры" могут финишировать в первой четверке команд АПЛ в нынешнем сезоне.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.