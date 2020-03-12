Общество

РБКРБКВ Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек. Об этом в своем обращении в Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

РБК18:38

В Италии закроют почти все магазины

Lenta.ru18:24

В Италии закрыли магазины, бары и рестораны

Взгляд.ру17:30

В Италии объявили о прекращении почти всей торговли

РИА Новости17:34

Италия закрывает все магазины, за исключением продуктовых и аптек

Газета.Ru17:22

Премьер Италии объявил о прекращении любой коммерческой деятельности из-за коронавируса

ТАСС17:13

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

RT на русском16:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:43, Ашберн
Общество

Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК

Znak.com вчера в 21:56
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 16:21
Политика

Госдума одобрила поправки в конституцию

Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
BFM.ru вчера в 09:49
Здоровье

Главный врач больницы Пирогова попал под наблюдение из-за коронавируса

В рекомендательных документах Италия не включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаков заболевания при возвращении, — сообщили в областном Минздраве.
63.ru 07:45
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
ИА Городские вести. Волгоград 05:35
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Политика

Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву

В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Российская газета вчера в 06:45
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело 11:24
Армия и оружие

США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком.
Аргументы и Факты 18:32
Общество

В России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом

В России подтверждены еще восемь случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в России достигло 28.
Коммерсантъ 15:36
Футбол

У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 18:10
Политика

Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»

Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
РИА Новости 16:17
Общество

В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:14
Общество

Глава «Сириуса» Шмелева возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса», сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации фонда.
Коммерсантъ 17:45
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Общество

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru 08:57
Игры

Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»

Красная весна 15:54
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Энергетика

Минэкономики запуталось в сетях

Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 18:32
Происшествия

Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления

Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Известия 17:15
Общество

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru 01:45
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК вчера в 15:16
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
RZN.info вчера в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное