Общество

BFM.ruBFM.ruВ Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса. На карантин закрыли в том числе Милан и Венецию. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

РБК01:01

Правительство Италии «закрыло» Ломбардию и еще 14 провинций из-за коронавируса

Российская газета02:37

Премьер-министр Италии ввел карантин в Ломбардии и 14 провинциях из-за коронавируса

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Интерфакс00:57

Карантин: Италия полностью закрыла 12 регионов из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 17:55

Италия решила закрыть Милан и Венецию из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:40
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Молдаване в Италии: «Всё, нас закрыли – с 8 марта по 3 апреля запрещен въезд и выезд, приняты беспрецедентные меры безопасности»

КП - Молдова02:40
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