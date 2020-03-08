Общество
BFM.ruВ Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса. На карантин закрыли в том числе Милан и Венецию. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Правительство Италии «закрыло» Ломбардию и еще 14 провинций из-за коронавируса
Российская газета02:37
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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