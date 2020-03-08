Общество

Мойка78Мойка78Из-за коронавируса в Италии могут закрыть Венецию и Милан

Север Италии вскоре может быть закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса, сообщило посольство России в этой европейской стране. Соседние регионы Ломбардия и Венето, где находятся такие туристические мекки как Венеция и Милан, закроются на въезд и выезд.
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