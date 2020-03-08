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Мойка78Из-за коронавируса в Италии могут закрыть Венецию и Милан
Север Италии вскоре может быть закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса, сообщило посольство России в этой европейской стране. Соседние регионы Ломбардия и Венето, где находятся такие туристические мекки как Венеция и Милан, закроются на въезд и выезд.
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Правительство Италии «закрыло» Ломбардию и еще 14 провинций из-за коронавируса
Российская газета02:37
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
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