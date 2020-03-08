Общество

BFM.ruBFM.ruВ Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса. На карантин закрыли в том числе Милан и Венецию. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

РБК01:01

Правительство Италии «закрыло» Ломбардию и еще 14 провинций из-за коронавируса

Российская газета02:37

Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях

Интерфакс00:57

Премьер-министр Италии ввел карантин в Ломбардии и 14 провинциях из-за коронавируса

Коммерсантъ00:28

Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса

Lenta.ru04:27

Посольство РФ предупредило о риске введения карантина на севере Италии

РИА Новостивчера в 19:19

Италия решила закрыть Милан и Венецию из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:21, Ашберн

Молдаване в Италии: «Всё, нас закрыли – с 8 марта по 3 апреля запрещен въезд и выезд, приняты беспрецедентные меры безопасности»

КП - Молдова02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Армия и оружие

Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Журналистская правда вчера в 05:20
Происшествия

Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Известия 05:09
Происшествия

В Москве погибли двое украинских шахматистов

Говорит Москва 06 марта в 01:53
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform вчера в 14:08
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 06 марта в 06:03
Происшествия

На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой

Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
РИА Новости вчера в 12:41
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна вчера в 17:14
Биатлон

Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 04:58
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.
ТАСС 06 марта в 20:19
Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
ТАСС 03:47
Здоровье

Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести

Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Хоккей

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
Чемпионат вчера в 16:38
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК 05 марта в 14:44
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 06 марта в 18:40
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Футбол

Абрахам отказался продлевать контракт с «Челси»

Источник сообщает, что нападающий Тэмми Абрахам отклонил предложение "Челси" о продлении контракта.
Soccer.ru 05:12
Политика

Обозначены сроки завершения судебного процесса по делу МН17

Юристы обозначили сроки завершения судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 14:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби

Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
ODDS.ru 01:19
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Игры

Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now

Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Игромания.ру вчера в 13:50
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Происшествия

Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Три женщины устроили драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне распространения коронавируса, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
РИА Новости 03:54
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
РИА Новости 04:03
Политика

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
IvanovoNews 06 марта в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное