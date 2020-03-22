Коронавирус

ТАССТАССВ Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он объявил в субботу вечером в обращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook.
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В Италии закрывают все второстепенное производство

Коммерсантъ19:57

В Италии закрыли почти все производство из-за коронавируса

Lenta.ru19:47

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Вести.Ru19:05

В Италии закрывается всё производство не первой необходимости

RT на русском19:18

В Италии остановили производство всего, кроме необходимых товаров

РИА Новости19:13

Италия на фоне вируса закроет все производство не первой необходимости

РБК19:43

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

ТАСС19:01
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Общество

В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Lenta.ru 20:53
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Общество

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Российская газета вчера в 20:30
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Экономика

Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США

В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:03
Общество

США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания 09:27
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру вчера в 12:53
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 20:16
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Общество

Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
RT на русском 15:17
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

"Наша цель, по согласованию со всеми, кто вовлечен в эту чрезвычайную ситуацию с Costa Luminosa, состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру поместить тысячу человек в карантин, в основном членов экипажа, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки полетов", - приводится заявление Тоти на сайте региона.
РИА Новости 19:56
Космос

Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

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В Роспотребнадзоре сообщили о новом инкубационном периоде COVID-19

Исследование, проведенное под руководством ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, дает основание полагать, что средний инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня.
Российская газета 20:58
Наука

Ученые выяснили, какие искусственные полимеры помогут лечить болезнь Паркинсона

Портал Поиск вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя

Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
Культуромания 12:49
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Космос

НАСА просит общественность разработать датчики для ровера, который отправится на Венеру

V-kosmose.com 19 марта в 08:20
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
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Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
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Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом.
StarHit.ru 15:00
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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