Коронавирус
Piter.tvВ Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии, за сутки 5 апреля число погибших выросло на 525 человек и достигло 15887 жертв. Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии составило 128 948 человек.
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Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Гаджеты
Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая
Судя по данным, опубликованным на крупнейшей китайской онлайновой площадке JD.com, поставки нового бюджетного iPhone стартуют с 1 по 10 мая.
Политика
Минобороны РФ перевело военкоматы на удалённый режим работы
«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — сообщили в Минобороны.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Авто
Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты
Смена УАЗ 469 пришла только в 2003 году, российские специалисты представили «Хантер».
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Наука
Мяуканье является попыткой общения кошек с человеком
Музыка
Чешский музыкальный фестиваль «Пражская весна» пройдет в онлайне
Напомним, международный фестиваль академической музыки «Пражская весна» проходит в Праге с 1946 года.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом
Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Здоровье
Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК
Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Шоу-бизнес
У Селены Гомес диагностировано биполярное расстройство
Детали артистка раскрыла в беседе с приятельницей, певицей Майли Сайрус в Instagram в рамках Bright Minded: Live series.
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Общество
Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Авто
«Автостат» выбрал лучшие автомобили для покупки в кризис
Эксперт посоветовал к покупке те машины, которые имеют оптимальное соотношение надежности, стоимости владения и остаточной стоимости.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Общество
США назвали условие снятия санкций с «дочки» «Роснефти»
Санкции США с трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле, передает Reuters слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
На Украине число заболевших коронавирусом достигло 1308 человек
В пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовали данные о количестве инфицированных COVID-2019 в стране, на вечер воскресенья эта цифра составила 1308 человек.
Экономика
Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.