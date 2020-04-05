Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии, за сутки 5 апреля число погибших выросло на 525 человек и достигло 15887 жертв. Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии составило 128 948 человек.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

РБК15:09

В Италии замедлился рост числа умерших от коронавируса

Lenta.ru14:18

В Италии замедлился рост числа умерших от коронавируса

РИА Новости12:22

В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса

Известия13:02

В Италии заметили снижение числа новых случаев госпитализации с COVID-19

Газета.Ru12:40

В Италии впервые за 2 недели число жертв COVID стало менее 600 в сутки

РЕН ТВ12:23

Италия сообщила две хороших новости

Вести.Ru13:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН 17:43
Гаджеты

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

Судя по данным, опубликованным на крупнейшей китайской онлайновой площадке JD.com, поставки нового бюджетного iPhone стартуют с 1 по 10 мая.
iXBT.com 17:54
Политика

Минобороны РФ перевело военкоматы на удалённый режим работы

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — сообщили в Минобороны.
REGNUM 07:10
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Авто

Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты

Смена УАЗ 469 пришла только в 2003 году, российские специалисты представили «Хантер».
ГЛАС.RU 02 апреля в 06:36
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда 16:30
Наука

Мяуканье является попыткой общения кошек с человеком

ToDay News Ufa вчера в 11:07
Музыка

Чешский музыкальный фестиваль «Пражская весна» пройдет в онлайне

Напомним, международный фестиваль академической музыки «Пражская весна» проходит в Праге с 1946 года.
ИА Красная Весна 17:57
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом

Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 14:57
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Здоровье

Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения.
Известия 15:39
Шоу-бизнес

У Селены Гомес диагностировано биполярное расстройство

Детали артистка раскрыла в беседе с приятельницей, певицей Майли Сайрус в Instagram в рамках Bright Minded: Live series.
Inc-news.ru 17:00
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Общество

Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Известия 16:48
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Специалисты предупреждают, что цены на некоторые продукты питания могут вырасти под влиянием нескольких факторов.
REGNUM 05:43
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Авто

«Автостат» выбрал лучшие автомобили для покупки в кризис

Эксперт посоветовал к покупке те машины, которые имеют оптимальное соотношение надежности, стоимости владения и остаточной стоимости.
Tvoe-avto.com вчера в 01:57
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания

Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Инфорос 03 апреля в 11:12
Общество

США назвали условие снятия санкций с «дочки» «Роснефти»

Санкции США с трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле, передает Reuters слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.
Ведомости 02 апреля в 12:40
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

На Украине число заболевших коронавирусом достигло 1308 человек

В пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовали данные о количестве инфицированных COVID-2019 в стране, на вечер воскресенья эта цифра составила 1308 человек.
Московский Комсомолец 16:15
Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Народные новости 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное