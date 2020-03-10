Общество
РБКВ Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.
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Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Экономика
Сергей Гуриев: «При низких ценах на нефть жить мы будем однозначно хуже»
Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем - и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике.
Политика
В США назвали условия для заключения договора на замену СНВ-3
РИА НОВОСТИ ГОСДЕП: ДОГОВОР НА ЗАМЕНУ СНВ-3 ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ РФ "ПОСЕЙДОН", КРЫЛАТЫЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ, БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ ВОЗДУШНОГО БАЗИРОВАНИЯ
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
За Авангард забили Павел Дедунов (6), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58). Счет в серии стал 3:2 в пользу уфимцев.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава «Роснефти» обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Общество
Путин сварил для чиновников несъедобный обед
Владимир Владимирович Путин в очередной серии интервью ТАСС заявил, что Россия реально снижает зависимость своей экономики от доходов от продажи углеводородов.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москву в конце рабочей недели ожидает похолодание. Дневная температура опустится до примерно 4-5 градусов.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса: «Сглазили меня»
Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что добровольно уходит на двухнедельный карантин в связи с тем, что прибыла из Франции.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero
На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.
Здоровье
В больницах России введут единую систему менеджмента качества
В российских медучреждениях введут единую систему менеджмента качества, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала курс рубля с помощью показа растяжки
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает», − подписала кадр звезда, удивившись, что падение курса отечественной валюты еще кого-то приводит в замешательство.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Политика
Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17
Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
Футбол
Правительство Италии отменило все футбольные матчи из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что матчи во всех футбольных лигах страны будут отменены из-за распространения коронавируса, сообщает Football Italia.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
Тиофены выявили в пробах марсианского грунта.
Армия и оружие
Боевики Сарраджа пошли в наступление на армию Хафтара
Боевики Сарраджа пошли в наступление на силы Хафтара по всем фронтам.
Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Экономика
Рубль укрепился к доллару
К вечеру понедельника курс российской национальной валюты укрепился к американской. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Наука
Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра
Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.