Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.

В Италии запретили все массовые мероприятия и посоветовали сидеть дома

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