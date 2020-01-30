На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

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