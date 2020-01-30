Происшествия
Газета.Ru67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Италии.
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На задержанном из-за подозрений на коронавирус лайнере находятся 67 россиян
Московский Комсомолец09:23
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