Общество

РБКРБКВ Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Посол добавил, что при въезде в Италию будут приниматься меры предосторожности и санитарной безопасности. В середине мая итальянские власти приняли решение открыть свои границы с 3 июня.
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В Италии надеются, что российские туристы смогут приехать в страну с 15 июня

Газета.Ru04:55

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Известия05:16

Италия надеется на возвращение российских туристов с середины июня

Фонтанка.Ру04:55

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

РБК06:20

Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

ТАСС04:51

Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов

Комсомольская правда04:39

Италия рассчитывает, что россияне смогут посещать страну с 15 июня

РЕН ТВ04:35
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

RT на русском 06:28
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Общество

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана

Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09
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Политика

Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета вчера в 10:00
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

В Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что РФ причастна к протестам в американских городах.
Аргументы недели 05:58
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Армия и оружие

Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине

Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
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Политика

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

РИА Новости 11:04
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Единоборства

Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче

FightTime.ru 04:19
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Новые автомобили 02:39
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Авто

Программы льготного автокредитования стали доступнее в РФ

С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования.
Тарантас Ньюс 05:33
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Кино

Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет

Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 30 мая в 18:02
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Происшествия

В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост

Как передает УНИАН, в полицию позвонили прохожие, по словам которых, некий мужчина заложил там бомбу.
Российская газета 08:50
Авто

Chevrolet Niva опять подорожала

Внедорожник Chevrolet Niva вновь прибавил в цене. На этот раз модель подорожала на 9000 рублей вне зависимости от комплектации.
АвтоВзгляд 04:44
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
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Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
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Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Северный флот получит новое оружие

В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
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Общество

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Моя Москва.онлайн 07:58
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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