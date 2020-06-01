Общество
РБКВ Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Посол добавил, что при въезде в Италию будут приниматься меры предосторожности и санитарной безопасности. В середине мая итальянские власти приняли решение открыть свои границы с 3 июня.
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Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
RT на русском 06:28
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09
Политика
Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
Взгляд.ру 10:14
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета вчера в 10:00
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
В Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что РФ причастна к протестам в американских городах.
Аргументы недели 05:58
Армия и оружие
Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине
Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Авто
Программы льготного автокредитования стали доступнее в РФ
С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования.
Тарантас Ньюс 05:33
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда 30 мая в 18:02
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост
Как передает УНИАН, в полицию позвонили прохожие, по словам которых, некий мужчина заложил там бомбу.
Российская газета 08:50
Авто
Chevrolet Niva опять подорожала
Внедорожник Chevrolet Niva вновь прибавил в цене. На этот раз модель подорожала на 9000 рублей вне зависимости от комплектации.
АвтоВзгляд 04:44
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25