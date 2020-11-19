Коронавирус
Взгляд.руВ Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России
«Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее Рима)», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
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Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
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Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина
Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Политика
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
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Общество
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Общество
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Цена на нефть Brent поднялась более чем на 3%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ходе торгов выросла на 3,17% — до $28 за баррель.
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Ивановский губернатор рассказал о закрытии торговых центров
Важно, чтобы меры были сбалансированы с развитием экономики региона, считает он и напоминает: в нынешних условиях к самим центрам и общепиту предъявляются повышенные требования по защите здоровья.
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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
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Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Культура
Интеллектуал, бард, прадед. Как сегодня живет Борис Бурда
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Общество
В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Польша обвинила Россию в дезинформации
Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Общество
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19.
Наука
В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус
Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
Политика
Порошенко требует от Зеленского отказаться от совета с РФ по Донбассу
Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко требует от украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от создания консультационного совета по Донбассу, документ о котором планируют подписать сегодня.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.