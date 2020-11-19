«Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее Рима)», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

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