Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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