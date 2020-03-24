Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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В Италию прибыл четырнадцатый самолет ВКС России

РБК00:28

Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19

Интерфаксвчера в 03:29

Четырнадцатый Ил-76 сел в Италии для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:46

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ruвчера в 18:27

В Италию прибыли еще три самолета ВКС России со специалистами для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 18:19

Человечность вне политики: итальянцы выражают благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом

ТК Звезда00:28

В Италию прибыл последний российский военный самолет

РИА Новостивчера в 18:15
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Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Общество

Власти Киргизии вводят режим ЧП в столице и нескольких районах

Бишкек, 24 марта 2020, 07:44 — REGNUM Режим чрезвычайного положения будет введён с 25 марта в Бишкеке и нескольких районах Киргизии, сообщили журналистам в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

Китай во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Си" (CZ-2C, Long March-2C) вывел на орбиту шестую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30".
ТАСС 00:53
Игры

Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц

Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 09:09
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM вчера в 16:52
Общество

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Интерфакс вчера в 12:13
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 21 марта в 04:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv вчера в 15:43
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Газета.Ru вчера в 01:12
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий вчера в 09:59
Единоборства

Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона

Мойка78 вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая

Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
Bimru.ru вчера в 05:48
Здоровье

В Амурской области создали центры консультативной помощи врачам

Власти Амурской области создали четыре дистанционных консультативных центра для помощи врачам региона, которые могут столкнуться с необходимостью лечения зараженных новым коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.
ТАСС 00:41
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Здоровье

«Нужно включить мозг»: Мясников дал советы опасающимся коронавируса

В первую очередь, считает Мясников, людям нужно "включить мозг" и понять, что если на 140 миллионов человек зафиксировано всего 300 заболевших, большая часть которых лежат в больницах, индивидуальный шанс подхватить коронавирус — крайне низок.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
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