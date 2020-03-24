Коронавирус
Газета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19
Интерфаксвчера в 03:29
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С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
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Общество
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Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона
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Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая
Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
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В Амурской области создали центры консультативной помощи врачам
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Общество
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Здоровье
«Нужно включить мозг»: Мясников дал советы опасающимся коронавируса
В первую очередь, считает Мясников, людям нужно "включить мозг" и понять, что если на 140 миллионов человек зафиксировано всего 300 заболевших, большая часть которых лежат в больницах, индивидуальный шанс подхватить коронавирус — крайне низок.
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Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
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