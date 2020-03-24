Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать327

Подробнее о событии

В Италию прибыли еще три самолета ВКС России со специалистами для борьбы с коронавирусом

ТАСС18:19

Четырнадцатый Ил-76 сел в Италии для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русском19:46

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru18:27

В Италию прибыл последний российский военный самолет

РИА Новости18:15

Рука помощи: кадры прилета Ил-76 ВКС РФ с российскими специалистами в Италию

ТК Звезда21:59

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Коммерсантъ06:57

Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19

Интерфакс03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Энергетика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 21:09
Экономика

Мишустин разрешил Ростеху продать уникальный изумруд

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростех может продать на экспорт изумруд «Губернаторский».
Аргументы и Факты 10:55
Финансы

Питер Брандт: биткоин подешевеет еще как минимум на 50%

Курс биткоина может упасть до $2600, возможно, ниже, считает трейдер Питер Брандт.
РБК 06:05
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Общество

Собянин попросил пожилых людей беречь себя

Ситуация — не в юридическом, но в житейском смысле — действительно чрезвычайная; поэтому и в новой редакции указа мэра Москвы имеется непривычная формулировка: «обязать» граждан старше 65 лет и хронических больных соблюдать «домашний режим».
Московский Комсомолец 12:40
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия 16:59
Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Российская газета 14:37
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Чита.Ру 20:43
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

РБК 20:34
Здоровье

На Украине выявили десять новых случаев коронавируса

На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
RT на русском 18:56
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия 22:41
Общество

Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Ведомости 16:21
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости 22:14
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
Здоровье

«Врач на селе должен жить лучше, чем в городе»: зачем Конституция тянет медицину в глубинку

Если бесплатность медицины вопросов уже не вызывает, то к доступности, особенно в небольших и отдаленных селах, претензий много.
НГС24 21:00
Экономика

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК 23:00
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Спорт

Саблист сборной РФ Даниленко сообщил о симптомах коронавируса

По словам Даниленко, симптомы коронавируса появились у него. а также у проживающей с ним шпажистки сборной Дарьи Мартынюк, однако на данный момент они еще не смогли сдать енобходимый тест.
РЕН ТВ 17:47
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Авто

Как изменились цены на новые автомобили в России в марте

Цены на легковые автомобили в России ожидаемо растут, причем ситуация кардинально изменилась уже в этом месяце.
SpeedMe 08:30
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК вчера в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное