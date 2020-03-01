Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
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