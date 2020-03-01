Коронавирус
REGNUMВ Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом
Москва, 22 марта 2020, 17:54 — REGNUM C аэродрома Чкаловский в Италию вылетел четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Министерства обороны РФ для оказания помощи по борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Здоровье
Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла
По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Игры
В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2
Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Общество
Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт
Киевская городская госадминистрация (КГГА) поручила организации «Муниципальная стража» следить за порядком в городе на время карантина.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306
За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Наука
Процесс термоядерного синтеза описали российские физики
Общество
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Политика
Турция из-за коронавируса приостановит авиасообщение с 46 странами
Пока не уточняется, каких именно стран коснётся запрет.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Политика
Пермский митинг против поправок в Конституцию прошел без конфликтов
Культура
«Обаятельный Слон»: выбывший из шоу «Маска» Глызин поделился впечатлениями от проекта
Певец Алексей Глызин, скрывавшийся в костюме Слона, поведал, что сами участники даже не догадываются, кто именно прячется под другими масками.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Компания Toyota продолжает работу над новым Toyota Land Cruiser 300.
Музыка
Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году
Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.