В Иванове зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.

В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

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Политика В Татарию прибыл полпред президента РФ в ПФО Казань, 23 марта 2020, 15:36 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой 23 марта прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.

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Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.

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Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.