Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

В Иванове зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
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В Ивановской области врач заразился коронавирусом

РИА Новости09:04

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

IvanovoNews08:54

У одного из сотрудников Ивановской областной больницы экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус

Частник.Ru05:22

Власти Ивановской области сообщили, что коронавирус подтвержден у врача

ТАСС06:46

В Ивановской области COVID-19 выявили у медика

REGNUM06:03

Еще у одного ивановца экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

Ивтелерадио05:41

Ивановцы могут не знать, что являются носителями коронавируса

Кстати.News08:01
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Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Интерфакс 03:08
Экономика

В «ОЭСР» назвали сроки полного восстановления мировой экономики

Вспышка коронавируса может замедлить мировую экономику и привести ее к рецессии. Резкий экономический спад произойдет уже в 2020 году.
ГЛАС.RU 06:47
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Lenta.ru 08:50
Политика

В Татарию прибыл полпред президента РФ в ПФО

Казань, 23 марта 2020, 15:36 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой 23 марта прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
REGNUM 08:36
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
РБК 07:13
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Происшествия

На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Российская газета 08:37
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 06:11
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Наука

Ученые исследовали развитие COVID-19 у обезьян

В ходе эксперимента исследователи из США выяснили, что заражение коронавирусом нового типа вызывает у обезьян те же симптомы болезни, что и у человека.
Взгляд.ру 07:41
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport 07:46
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Футбол

В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов

Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.
Клопс 05:54
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Здоровье

В Кузбассе врачи удалили опухоль, сравнявшуюся с весом пациентки

В Новокузнецке врачи успешно удалили пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная, сообщается в Telegram-канале онкологической службы Кузбасса.
РИА Новости 08:09
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